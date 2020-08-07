Стало известно о смерти одного человека на акции в Минске

Один человек погиб во время разгона акции протеста в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

По данным корреспондента, как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака во время брутальных задержаний. «ОМОН перестал церемониться с людьми. Кажется, первая кровь уже пролилась», — сказано в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла возле кинотеатра «Октябрь». На месте произошедшего работают две бригады скорой помощи.

В Минске вечером проходила акция протеста велосипедистов и водителей, пишет портал Tut.by. Так, ГАИ на время перекрыла проспект Независимости в центре столицы, а участников велопробега жестко задерживала полиция. Протестующие вышли на улицу в поддержку диджеев, включивших днем ранее на митинге песню Виктора Цоя «Перемен!». Белорусы получили по 10 суток ареста.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.