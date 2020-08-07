Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов

Предвыборные концерты в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко начали отменять из-за отказов артистов в них участвовать. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Сцену для проведения самого массового концерта в Минске уже демонтируют. Также сообщается, что агитационные концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Власти Белоруссии запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах.

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями.