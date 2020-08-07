В Белоруссии задержали включившего «Перемен!» на акции властей диджея

В Белоруссии задержали диджея, включившего на акции властей песню «Перемен!» Виктора Цоя. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Наша Нiва».

Кирилл Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей. Его брат Никита рассказал, что после акции диджей пропал. Он пришел в милицию писать заявление об исчезновении человека. Ему дали телефон центра, и в ЦИП подтвердили, что Кирилл Галанов находится у них.

На вопрос, за что задержан Галанов, его брату не ответили. Суд состоится 7 августа. Местонахождение второго диджея — Влада Соколовского, который был на акции, — по-прежнему неизвестно.

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Инцидент случился накануне, 6 августа, в минском парке Дружбы народов, где должен был состояться митинг-концерт в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Однако с утра власти подогнали на место военную технику, чтобы отпраздновать День железнодорожных войск. Штаб Тихановской отказался от проведения митинга. Другие площадки в Минске были заняты.

Тогда оппозиция призвала сторонников прийти в Киевский парк на День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Когда сторонники Тихановской были на месте, два сотрудника Дворца молодежи, стоявшие за диджейским пультом на акции властей, включили «Перемен!». Собравшиеся встретили этот шаг овациями.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.