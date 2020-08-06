Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ее штаба объяснили, что не хотят провоцировать людей в связи с сообщениями белорусских властей о празднике железнодорожных войск на той площадке, где был запланирован митинг. Альтернативных площадок штабу Тихановской власти не предоставили.

Однако в штабе добавили, что Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, представительницами штабов экс-претендентов на президентский пост Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, намерена посетить выставку в расположенном неподалеку от изначальной площадки митинга Киевском сквере.

Ранее на несостоявшемся пикете в поддержку Тихановской задержали около 20 человек.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.