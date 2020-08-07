На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 22 процента избирателей

На выборах президента Белоруссии за три дня досрочно проголосовали 22,47 процента избирателей. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Центризбиркома.

В Минске явка составила 18,89 процента, в Минской области — 20,84 процента. Больше всего избирателей пришли на участки в Гомельской области — 30,22 процента. Наименьшая явка оказалась в Гродненской области — 20,05 процента.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался массовыми акциями протеста, которые были вызваны недопуском и арестом альтернативных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и задержаниями.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Минск утверждает, что это бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые приехали для организации массовых беспорядков в преддверии выборов.