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Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда

Сын Виктора Цоя обвинил авторов фильма в незаконном использовании архивных фото артиста
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Александр Цой
Александр Цой
Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Сын советского рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал жалобу на решение суда первой инстанции из-за спора с создателем фильма об исполнителе режиссером Алексеем Учителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

«Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда. Сын музыканта обратился с исковым заявлением к авторам фильма "Цой" о защите права на охрану изображения. Истец утверждает, что ответчики использовали ранее необнародованные фотографии Виктора Цоя без разрешения истца. О результатах рассмотрения апелляции будет сообщено дополнительно», — рассказал руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

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По мнению истца, ответчики в своей картине незаконно использовали ранее не обнародованные архивные фотографии артиста. Александр Цой просил удалить имя отца из названия ленты и кадры с ним, а также взыскать компенсацию морального вреда за несогласованное использование изображения своего отца при показе фильма на общую сумму 110 тысяч рублей. Отмечается, что прошлый иск Александра был отклонен Савеловским судом Москвы.

В ноябре прошлого года сын покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. 35-летний мужчина заявлял, что в картине «Цой» кинематографист незаконно использовал образ покойного рокера.

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