От сына Виктора Цоя потребовали 13 миллионов рублей за права на песни отца

Музыкальный лейбл Moroz Records подал иск на сына Виктора Цоя и потребовал вернуть 13,4 миллиона рублей за права на песни отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у покойного основателя рок-группы «Кино» есть два законных наследника: сын Александр и отец Роберт. В 2011-м они заключили договор с Moroz Records. На протяжении пяти лет компания выплачивала обоим отчисления за использование композиций рокера.

В 2017-м наследники решили разорвать контракт с фирмой по причине недостаточно крупных отчислений. Они обратились в Басманный суд Москвы с целью признать договор с лейблом недействительным. По итогам разбирательства было постановлено расторгнуть соглашение, однако представители Moroz Records подали встречный иск с требованием вернуть все выплаченные ранее средства в размере около 13,4 миллиона рублей.

В ноябре 2020 года сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. 35-летний мужчина заявлял, что в картине «Цой» кинематографист незаконно использовал изображение покойного рокера.