Константина Меладзе вызвали в суд по делу о плагиате песни Цоя

Продюсера Константина Меладзе вызвали в суд по делу о плагиате песни «Кукушка» Виктора Цоя. Об этом сообщает Starhit.

Продюсера пригласили для дачи показаний в судебном разбирательстве между певицами Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной. Меладзе должен рассказать о создании аранжировки к песне «Кукушка».

Ольга Кормухина отстаивала права на оригинальную переработку этой композиции, использованную в качестве саундтрека к фильму «Битва за Севастополь». Последнюю версию песни сделал лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, она была одобрена сыном Виктора Цоя в 2010 году.

Кормухина считала, что эта версия использовалась Полиной Гагариной. Однако автором музыки был указан Константин Меладзе.

«Ни ответчик Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе», — уточнила Валерия Рытвина, представитель Ольги Кормухиной в суде. Рытвина отметила, что «необходимо заслушать комментарии Константина [Меладзе] и посмотреть его документы».

Некоторые эксперты отметили, что варианты Меладзе и Кормухиной очень схожи. По мнению Кормухиной, сторона ответчика отходит от сути спора — вопроса о плагиате.