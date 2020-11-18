Алексей Учитель посчитал несправедливым поданный сыном Цоя иск в суд

Режиссер Алексей Учитель посчитал несправедливым поданный сыном Виктора Цоя иск в суд. Об этом кинематографист рассказал ТАСС.

Претензии Александра Цоя к фильму Учитель посчитал несправедливыми. По словам режиссера, картина «Цой» прошла тщательную юридическую проверку до выхода в прокат.

Возмущения по поводу искажения образа музыканта кинематографист назвал безосновательными. На экране лидер группы «Кино» появляется исключительно в документальных кадрах.

«Иск мы еще не получили официально, знаем только по сообщениям, что он подан», — рассказал Учитель. Режиссер отметил, что, получив материалы, «мы (киностудия «Рок», ответственная за создание фильма «Цой» — прим. «Ленты.ру») будем делать то, что положено в таких случаях, — защищаться».

Кинематографист подчеркнул, что для выпуска фильма в прокат «были соблюдены все правила и нормы». «Я считаю, что наше дело правое (...), нас тщательно проверяли юристы министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы», — пояснил режиссер.

Учитель отметил, что не мог исказить образ лидера группы «Кино», потому что «в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца». Режиссер заявил, что не против высказываний отрицательного мнения в отношении фильма.

Лента «Цой» вышла в российский прокат 12 ноября. Сюжет художественной картины полностью вымышлен. В центре истории — водитель «Икаруса», сбивший музыканта и везущий гроб с его телом из Латвии в Ленинград. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева и Игорь Верник.

О том, что сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя, стало известно 16 ноября. Он посчитал, что в ленте «Цой» кинематографист незаконно использовал изображение музыканта.