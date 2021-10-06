В Новгородской области появился арт-объект в виде десятирублевой монеты

В городе Старая Русса Новгородской области установили арт-объект в виде десятирублевой монеты. Об этом сообщает «Новгородские ведомости».

Отмечается, что объект не является точной копией монеты, однако воспроизводит ее внешний вид, включая год чеканки и изображение достопримечательностей города на оборотной стороне. Памятник изготовлен в Санкт-Петербурге из композитных материалов и установлен на улице Латышских гвардейцев, недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала Старой Руссы.

«Это еще одно напоминание приезжающим к нам гостям о том, что они попали в древний город с богатой историей», — отметил предприниматель Сергей Кузьмин, который причастен к появлению арт-объекта.

Монета является первой в серии «Древние города России». Она была выпущена 27 июня 2002 года одновременно с «Костромой» и «Дербентом».

В июле на Кубани нашли клад древних монет III-IV веков, подтверждающий существование одной из древнейших христианских епархий на территории России. Клад был обнаружен Фанагорийской экспедицией Института археологии РАН. Находка представляла собой узелок с 80 монетами периода Боспорского царства III-IV веков, который был спрятан в горло разбитой амфоры.