На Кубани нашли следы древнейшей христианской епархии

На Кубани был найден клад древних монет III-IV веков, подтверждающий существование одной из древнейших христианских епархий на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «Вольное дело».

Отмечается, что клад был обнаружен Фанагорийской экспедицией Института археологии РАН. Находка представляла собой узелок с 80 монетами периода Боспорского царства III-IV веков, который был спрятан в горло разбитой амфоры.

«Владелец монет явно действовал в спешке — часть амфоры была помещена в ямку и присыпана землей», — рассказал руководитель экспедиции Владимир Кузнецов.

При этом клад находился в слоях, относящихся к VI веку нашей эры — в этот период Боспорское царство перешло из подчинения кочевников-гуннов под власть Византии. Ученые считают, что находка подтверждает тот факт, что именно на территории Таманского полуострова и находилась одна из древнейших христианских епархий.

Ранее в июле азовские археологи рассказали о необычной находке XIV века. Во время раскопок была обнаружена редкая и очень ценная кастрюля из Азака (прежнее название города — прим. «Ленты.ру»), которая когда-то была импортирована из «заморской страны».