Жители российского региона стали находить старинные монеты в неожиданных местах

Жители Челябинской области стали находить старинные монеты в неожиданных местах — на огородах, пустырях и рядом с храмом села Булзи. Эти «сокровища» оказались на поверхности из-за обмеления реки Синары засушливым летом, пишет региональное издание «Губерния».

Так, в частности, читатель «Губернии» Евгений обнаружил на берегу реки монету 1786 года чеканки. «Места вокруг на десять раз уже прошли заезжие гастролеры, целые кланы поисковиков приезжали. А вот эта полоска берега, которая вышла из реки, никем не обследовалась», — рассказал он.

Помимо Евгения, старинные монеты в этих местах находили и другие местные жители. Как правило они отдавали их матушке Феодосии, которая собирается создать при монастыре музей истории села Булзи. «Собираем не только монеты, но и различную старинную утварь, предметы быта селян. Что касается монет, то самая старая из тех, что есть у нас — денга 1748 года, периода царствования Елизаветы. Как раз почти тогда и было основано село Булзи», — рассказала она.

Ранее в Тюмени археологи нашли старинную монету с вензелем императора Павла I. Также они обнаружили различные деревянные предметы, фаянс, слюду и кожаную обувь.