Новосибирские кладоискатели рассказали о находках и похвастались заработком

Современные кладоискатели прочесывают местность с металлодетектором в поисках сокровищ, но не ради прибыли. О том, что на самом деле собирают любители старинного металла, рассказал портал NGS.ru.

Сергей Копаев занимается поисков кладов уже 13 лет. В прошлом году он нашел половину серебряного оклада от иконы. «Заняться поиском монет и старины мечтал с детства. Копаю каждый день — это как образ жизни. На монетах много не заработать, потому что их уже выкопали, но иногда все же попадаются. Другое дело металл — за два весенних месяца я заработал примерно 300 тысяч рублей», — похвастался мужчина.

Копаев рассказал, что ценные находки бывают редко. Попадаются монеты Российской империи и СССР, пряжки. Однако чаще всего встречаются крышки от бутылок водки, пошутил кладоискатель. Он также поделился секретом, что искать сокровища нужно в старых деревнях, по картам, расспрашивать местных старожилов. Но конкретных мест мужчина не назвал.

Кроме того, новосибирец поведал легенду о золотом коне хана Батыя. По рассказам, хан похоронил животное в золотой броне под деревней Суенга в Новосибирской области. Точное местонахождение коня никому не известно, и пока ни археологи, ни кладоискатели его найти не смогли.

Другой кладоискатель, имя которого не называется, рассказал, что древние сокровища ради прибыли не ищет — больше денег приносят поиски металла. Однако хобби часто помогает совершать добрые дела: например, он помог женщине найти на пляже обручальное кольцо.