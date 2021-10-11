Итальянские архитекторы представили арт-объект в краснодарском парке

В парке Галицкого появилась инсталляция в виде колонн под названием «Абстракта»

В краснодарском парке Галицкого представили новый арт-объект. Соответствующий пост появился на аккаунте парка в Instagram.

Речь идет об инсталляции в виде колонн под названием «Абстракта» (Abstracta). Работа из проволочной сетки представляет собой останки классической древнеримской архитектуры: разрушенную полупрозрачную колоннаду с центром композиции в виде ротонды.

Работа выполнена мастерами итальянской студии Эдоардо Тресольди из Милана.

«Abstracta — это акт воображения (хотя многие пытались догадаться, что же делают в парке древнегреческий Парфенон, храм Весты или древнеримский Форум), образ античности, который неожиданно открывается посетителям парка», — говорится в описании публикации.

Ранее в октябре сообщалось, что в Новгородской области появился арт-объект в виде десятирублевой монеты. Памятник изготовлен в Санкт-Петербурге из композитных материалов и установлен на улице Латышских Гвардейцев, недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала Старой Руссы.