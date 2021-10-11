В Нижнем Новгороде отреставрируют Литературный музей

В Нижнем Новгороде до конца 2021 года отреставрируют фасад Литературного музея имени Максима Горького. Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на Минкульт города.

Здание музея расположено на улице Минина. Известно, что в прошлом году оно пострадало от пожара, возникшего из-за неисправной проводки.

На данный момент специалисты закончили ремонтные работы на крыше, а также привели в порядок окна и двери. На фасаде здания со стороны улицы Минина они воссоздали лепной декор и создали архитектурную подсветку. Фасад со стороны улицы Провиантская находится в процессе восстановления.

Помимо этого, в здании реставрируют элементы Дубового зала и воссоздают лесной декор, искусственный мрамор и элементы резьбы. Также проводится ремонт полов и реставрация бархата.

Отмечается, что музей откроют для посещения в 2022 году.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относится к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.