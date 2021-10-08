На республиканские и национальные проекты Татарстана выделили миллиарды рублей

В Татарстане на республиканские программы и национальные проекты выделили свыше 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Во время ежегодного Послания Госсовету Татарстана президент республики Рустам Минниханов

заявил, что в 2021 году в регионе построили 1,2 тысячи новых и отреставрировали более 3,5 тысячи социально значимых объектов.

По словам Минниханова, в Татарстане ежегодно строят и ремонтируют многоквартирные дома, объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. Кроме того, в республике постоянно развивается дорожно-транспортная инфраструктура.

«За этими цифрами стоят конкретные люди, семьи, чья жизнь меняется в лучшую сторону. Мы обязательно продолжим реализацию значимых программ», — заверил руководитель региона.

Известно, что национальные проекты реализуются с 2019 года на основании указов президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, а именно, «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура» и «Жилье и городская среда».

В октябре появилась информация о том, что в Калининграде также началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относятся к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов и горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.

