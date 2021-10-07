Присутственные места Казанского Кремля решили отреставрировать к Новому году

Присутственные места Казанского Кремля решили отреставрировать до 31 декабря 2021 года. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно размещенному тендеру, всего на ремонт достопримечательности выделили 826 миллионов рублей. Известно, что заказчиком проекта выступило государственное бюджетное учреждение «Главстрой РТ». Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября 2021 года.

Сообщается, что к Новому году подрядчику необходимо усилить своды, арки, оконные и дверные проемы, а также устранить трещины на фасаде здания. Отмечается, что при обновлении кирпичной кладки карнизов потребуется использовать исторический кирпич и специальный реставрационный раствор.

Кроме того, из опубликованного документа следует, что строители должны добавить в здание присутственных мест и консистории несколько помещений административного предназначения, которые будут использоваться для проведения встреч, конференций и демонстрации различных экспозиций.

В октябре стало известно, что в Калининграде также началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относятся к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов и горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.