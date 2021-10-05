В Ростове отреставрируют более 20 памятников

В рамках инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России» в городе отреставрируют более 20 памятников. Об этом сообщает «Российская газета».

Директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим и директор компании «Вояж» Олег Жаров уже подписали договор о взаимодействии при реализации проекта. Ожидается, что это поможет возродить православные святыни Ростова Великого и государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

«Выполнение намеченных планов будет способствовать увеличению туристической привлекательности Ростова и региона в целом. Важно, что благодаря проекту город станет одним из крупнейших паломнических центров страны», — заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

По словам Жарова, в рамках проекта не только отреставрируют памятники, но также создадут музеи и туристическую инфраструктуру. Первые результаты этого сотрудничества можно будет увидеть в следующем году, пояснил он.

В Гостином дворе с атриумом планируется разместить крупнейший в мире музей велосипедов и самый большой в России музей карет и саней. В городе хотят возвести музей ретро-автомобилей, ювелирных часов, истории кирпичного производства, а также музей на основе переданной семьей Вениамина Смехова уникальной коллекции дамских сумочек, шляпок, платьев, бижутерии и кружев. Кроме того, проектом предусмотрены культурно-развлекательный комплекс-трансформер, театральное кафе с музеем театра и кино, смотровая площадка на колокольне утраченной Крестовоздвиженской церкви.