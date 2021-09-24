В Ростове-на-Дону отреставрируют театр имени Горького

В Ростове-на-Дону за два года отремонтируют драматический театр имени Горького

В Ростове-на-Дону отреставрируют Государственный драматический театр имени Горького. Об этом сообщает портал «Дон 24».

Объявление по данному запросу опубликовали на сайте госзакупок. На ремонт, который продлится два года, выделили 330 миллионов рублей рублей.

«В первый год работы включают в себя реставрацию фасадов, часть благоустройства — это асфальт и твердое покрытие вокруг театра Горького, и озеленение. В следующем году продолжится реставрация фасадной части, а также будет выполнена реставрация интерьеров закулисной части», — рассказала на встрече с журналистами министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Отмечается, что на объекте будет заменено световое и звуковое оборудование.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд». Здание, расположенное на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отремонтировано в рамках празднования 800-летия города. Известно, что первом этаже организовали кафе, на втором — лекторий и зону коворкинга.