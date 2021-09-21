В Карелии завершилась реставрация храма 1757 года постройки

В Карелии отреставрировали храм праведных Захарии и Елисаветы 1757 года постройки

В Карелии на территории Клименецкого Свято-Троицкого мужского монастыря завершилась реставрация каменного храма 1757 года постройки. Об этом сообщает информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии.

Речь идет о храме праведных Захарии и Елисаветы, который находится на Большом Климецком острове в Медвежьегорском районе. Специалисты выполнили расчистку и консервацию живописи XIX века в алтарной части, а также выполнили работы по устройству конструкции усиления свода с учетом опоры на нее деревянной стропильной системы и главы с крестом.

Проект был запущен в 2018 году ЗАО «Лад» на собранные настоятелем монастыря игуменом Александром (Марченко) пожертвования.

В 2019 году по ходатайству митрополита Константина и при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова на реставрацию были выделены финансовые средства по госпрограмме «Развитие культуры и туризма». После этого специалисты ООО «Краски Города» начали восстановительные работы.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Краснодарском крае появится первый сербско-российский храм имени Святого Саввы. Возведение храма обсудили на встрече с Преосвященным Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием.