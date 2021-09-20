Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов — финно-угорского народа, в основном проживающего на территории России. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации республики Карелия. Согласно указу, юбилей крещения карелов будет официально отмечаться в 2027 году.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов», — говорится в размещенном документе, который вступил в силу в день его подписания — 20 сентября.

Карелы — финно-угорский народ, населяющий Республику Карелию, Ленинградскую, Мурманскую, Тверскую и Новгородскую области, а также Санкт-Петербург, Москву и восток Финляндии. Известно, что их массовое крещение, согласно Лаврентьевскому списку Новгородской летописи, происходило в 1227 году.

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