В Нижнем Новгороде после реставрации открылся центр культуры «Рекорд»

В Нижнем Новгороде после реконструкции открылся центр культуры и кинотеатр «Рекорд». Об этом сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Здание, расположенное на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской было отреставрировано в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Известно, что первом этаже организовали кафе, на втором — лекторий и зону коворкинга. Кроме того, в главном зале установили скульптуру сидящей на стуле девочки, созданную художником Дмитрием Аске.

В программе мероприятия по случаю открытия запланирован концерт джазовой музыки, фотовыставка, показы фильмов. Автором проекта реставрации и приспособления киноцентра под современные реалии выступили руководитель архбюро «ГОРА» Станислав Горшунов.

Ранее в сентябре в Нижегородском художественном музее открылась выставка «Кандинский, Малевич и "Русский авангард"». В нее вошло более 50 работ таких художников, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов и Роберт Фальк.