В Нижегородском художественном музее открылась выставка русского авангарда

В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Кандинский, Малевич и "Русский авангард"». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция запущена в рамках проекта «Великие коллекции — нижегородцам» и приурочена к 800-летию города. Уточняется, что это первая столь крупная выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде. В нее вошло более 50 работ таких художников, как асилий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов и Роберт Фальк.

Посетители экспозиции также увидят порядка 40 полотен, которые входят в собрание пяти центральных и региональных музеев. Все они состоят в партнерских отношениям с музеем в Нижнем Новгороде. Он сотрудничает с Третьяковской галереей, Русским музеем, музеем изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, а также Самарским областным художественным музеем.