Во Владивостоке стартовал фестиваль «Дни Эрмитажа»

Шестой фестиваль «Дни Эрмитажа во Владивостоке» стартовал 21 сентября, торжественная церемония состоялась в Приморской государственной картинной галерее. Как уточняет ТАСС, открытие фестиваля, который продлится до 1 октября, ознаменовало гашение тематической почтовой открытки, созданной «Почтой России».

Организаторы мероприятия рассказали, что в дни фестиваля гостей и жителей города ожидает насыщенная программа, состоящая из квестов, выставок, кинопоказов, а также видеоконференции волонтеров, лекций и мастер-классов по научной реставрации, предназначенных для музейных работников. «Впервые мы осмелились ввести секцию реставрации, в которой нам коллеги из Государственного Эрмитажа очень сильно помогают и на онлайн-включении [будут] выступать со своими докладами. И, конечно, те коллеги, которые приехали, постарались сделать выступления о тех предметах, которые хранят в своих музеях», — отметила директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

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Представитель галереи отметила, что в рамках мероприятия была подготовлена специальная детская программа, в которую включили квесты, а также презентацию конкурсов, которые проводит Эрмитаж.

Отмечается, что с 21 сентября по 1 октября гости картинной галереи смогут ознакомиться с выставкой из произведений прикладного искусства из собрания Эрмитажа, посвященной теме раковины. Кроме того, для посещений будет открыта выставка «Под небом Венеции».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе 20 сентября открылся всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра, который продлится неделю. Как рассказал начальник управления культуры администрации местного самоуправления города Руслан Марзоев, фестиваль станет главным гастрономическим и туристическим событием на Северном Кавказе, а также поможет познакомить гостей с культурой осетинского народа.