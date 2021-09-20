В Нижегородской области пройдет фестиваль арзамасской кухни

В Нижегородской области 2 октября пройдет фестиваль «Арзамасский трактирщик». Как сообщается в официальном сообществе мероприятия во «ВКонтакте», это будет первый гастрономический фестиваль в Арзамасе.

Праздник состоится в парке имени Гайдара. Посетители смогут попробовать блюда традиционной арзамасской кухни в атмосфере XIX века. Именно в это время в городе находилось 130 постоялых дворов и три трактира.

В фестивале примут участие 20 заведений общепита со всей области. Гости смогут попробовать на вкус такие традиционные блюда как Арзамасская скоблянка, суп-калья, кулебяка, луковые оладьи и многие другие. Отмечается, что рецепты этих блюд передавали из поколений в поколения.

Арзамас — город в Нижегородской области, находится на расстоянии 112 километров от областного центра. С XVII века город стал важным пунктом на пути из Москвы в юго-восточные районы страны. Сейчас в городе проживает более 100 тысяч человек, большую роль в экономике Арзамаса играет туризм.