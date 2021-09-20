Во Владикавказе проведут фестиваль осетинских пирогов

Во Владикавказе 20 сентября открылся всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра, который продлится неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проводится впервые. Как рассказал начальник управления культуры администрации местного самоуправления города Руслан Марзоев, фестиваль станет главным гастрономическим и туристическим событием на Северном Кавказе, а также поможет познакомить гостей с культурой осетинского народа.

В рамках фестиваля на набережной реки Терек пройдут различные праздничные мероприятия: дегустации блюд национальной кухни, концертные программы, мастер-классы, конкурсы по выпечке пирогов. Также организуют соревнования по национальным видам спорта.

Отмечается, что рецепт осетинского пирога составлялся несколько веков. На него повлиял кочевой образ жизни предков осетин. В настоящее время насчитывается более десяти видов этого блюда, но наиболее распространен вариант с добавлением сыра.