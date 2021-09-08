Праздник осеннего борща состоится под Смоленском

«Праздник осеннего борща» состоится в селе Алексино под Смоленском. Мероприятие назначено на субботу, 11 сентября, и пройдет на ипподроме местного конезавода. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Усадьба семьи Барышниковых расположена как раз в Алексино, отметил телеканал. Участников и гостей праздника ждет интересная программа, которая пройдет на фоне дворянского дворца, построенного еще в XVIII веке.

Людям будут наливать в тарелки свежий борщ с мясом, морковью и свеклой. Угощать также будут блинами с медом и иван-чаем из собранных трав.

По словам организаторов, мероприятие должно было состояться еще летом, но его решили перенести на осень. Такой праздник также посвящается святым покровителям всех лошадей Флору и Лавру. По этой причине организаторы пообещали поездки верхом на животных, плетение косичек на гривах и остальное.

Тем временем стало известно, что смоленские власти захотели отреставрировать памятник федерального значения — «Теремок» в деревне Фленово. Его считают уникальным объектом культурного наследия с удивительной историей.

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