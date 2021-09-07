В Нижегородской области мастера создали наличник XXI века

Мастера из Городецка изготовили деревянный наличник наподобие того, что был в XXI веке

Городецкие мастера из Нижегородской области смогли составить эскиз наличника XXI века, выполнить все декоративные элементы с символами региона и в итоге сделать деревянный шедевр. Об этом сообщается на странице культурного центра «Лев и Вишня» во «ВКонтакте».

В процесс работы над наличником привлекались архитекторы ИРГС, городские краеведы и резчики. По словам представителей центра, изделие «отражает наше время». При этом деревянный наличник отвечает всем традиционным правилам.

Мастера выполнили знаменитую глухую резьбу при помощи новых технологий. Наличник сделан с красными и синими вставками на фоне белого цвета — «это отсылка к раскрашенной резьбе, которая бытовала в Городце в ХIХ столетии».

Кроме того, изделию придали классическую прямоугольную форму, сделав ассиметричные элементы. «Известная фараонка — женщина с рыбьим хвостом, которая раньше часто встречалась на городецких домах, снова на своем месте, на очелье наличника», — рассказали в культурном центре. При этом там добавили, что традиционный символ сделан на современный лад. По этой причине женщина держит смартфон.

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