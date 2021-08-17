Расклейщик объявлений с 10-летним стажем рассказал о любви к своей профессии

Житель Хабаровска, который более 10 лет работает расклейщиком объявлений, рассказал, за что любит свою профессию и почему не хочет ее менять. В частности, его привлекает свободный график и возможность ходить пешком. Интервью с ним публикует Telegram-канал Amur Mash.

На своей работе Дмитрий Коралев зарабатывает от 40 до 90 тысяч в месяц в зависимости от сезона. Увольняться он не планирует. По образованию Коралев судомеханик, но эта профессия ему оказалась не по душе.

Хабаровчанин рассказал, что единственный минус работы расклейщиком объявлений в том, что быстро изнашивается обувь. Но ему все равно нравится много ходить и наблюдать за жизнью города. Недавно он даже завел аккаунт в соцсети и стал выкладывать туда городские зарисовки.

Ранее в Калининском районе Тверской области местный житель Юрий Крылов превратил свой дом в терем — он сделал белые наличники в виде цветов и построил ворота-трансформеры. У мужчины есть собственная мастерская, в которой он выпиливает и вытачивает деревянные изделия, а заем украшает их узорами, раскрашивает и вешает на дом.