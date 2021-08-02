Россиян предупредили о фейковых предложениях на рынке труда

Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о фейковых предложениях на рынке труда.

Эксперт рассказал о необычных «летних» предложениях. Так, сезонным сельскохозяйственным рабочим обещают выплачивать более ста тысяч рублей за месяц участия в сборе урожая. «Надо принимать во внимание, что часть этих вакансий можно назвать "условно фейковыми". В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше», — пояснил он.

Шибанов добавил, что объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат.

Однако даже если будущий работодатель действительно готов платить большие деньги, соискателям следует понимать, на что они «подписываются» за эту сумму. По его словам, сезонная работа более приемлема для молодых людей, поскольку для сбора урожая требуется хорошая физическая подготовка. «Люди взрослого возраста могут вернуться оттуда не только с заработанными деньгами, но и с проблемами, связанными с давлением, перегревом на солнце и так далее», — сказал Шибанов. Он добавил, что на такую работу иногда приходится уезжать на огромные расстояния.

Ранее эксперты сервиса «Работа.ру» составили список самых необычных вакансий в России в июле. В списке оказался, например, волочильщик проволоки. Вакансия открыта в Нижнем Новгороде, соискатель должен будет проводить калибровку металла, протягивая его через матрицу. На Сахалине ищут «дисциплинированного, коммуникабельного и стрессоустойчивого матроса», причем на вакансию подойдет и человек без опыта работы. Арт-студия во Владивостоке разыскивает костюмера: он должен уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы, а также помогать гостям с подбором образов.