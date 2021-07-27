Россияне рассказали о лжи работодателей при поиске работы

Более 70 процентов россиян сталкивались с ложью работодателей в вакансиях при поиске работы. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого приводит РИА Новости.

Участие в опросе приняли более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

По итогам оказалось, что 74 процентам респондентов приходилось сталкиваться с ложной информацией в объявлениях о поиске сотрудников. Из них 79 процентов сообщили, что неправдивой оказалась информация о размере заработной платы, а 71 процент — о списке о списке рабочих обязанностей.

Еще две трети россиян заявили, что встречали ложь об условиях труда, а 45 процентов — неправду об официальном оформлении выплат. 36 процентов опрошенных указали, что работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы, 29 процентов — о неправдивом графике работы.

По 14 процентов респондентов сообщили, что встречали ложную информацию об оформлении по Трудовому кодексу Российской Федерации или о дружном коллективе. 12 процентов работодатели обманули информацией о месте работы. Еще 10 процентов респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5 процентов — информацией о командировках.

Почти 40процентов опрошенных узнавали о реальном положении вещей уже в ходе собеседования. Пятая часть респондентов указала, что изучала отзывы сотрудников о компании, чтобы проверить данные из объявления. 41 процент рассказали, что узнавали об обмане уже после трудоустройства.

Ранее стало известно, что Tesla заставляла клиентов удалять критику Маска и компании. Команду из девяти человек обязали искать посты, нацеленные на главу Tesla Илона Маска. В январе Tesla Energy опубликовала объявление о вакансии, где кандидаты должны были изучать «эскалацию в социальных сетях», нацеленную на Маска.