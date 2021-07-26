Tesla заставляла клиентов удалять критику Маска и компании

Tesla Energy попросила команду более чем из 20 сотрудников изучить социальные сети и сайты на предмет жалоб на компанию. Помимо решения проблем, сотрудники пытались убедить клиентов удалить критические отзывы, пишет Busines Iinsider со ссылкой на источники.

По словам бывшего сотрудника, команду из девяти человек заставили искать посты, нацеленные на главу Tesla Илона Маска. В январе Tesla Energy опубликовала объявление о вакансии, где кандидаты должны были изучать «эскалацию в социальных сетях», нацеленную на Маска. Принятых на работу обязали вежливо просить клиентов удалить их жалобы в социальных сетях, отмечет издание.

Клиент Tesla Energy сказал, что он получил именно этот совет от своего менеджера проекта, когда у него возникли проблемы с контрактом на солнечную крышу.

Ранее Маск заявил, что из-за Tesla он испытал две трети всей жизненной и личной боли. Бизнесмен также сказал, что у него «довольно тяжелый жизненный опыт».