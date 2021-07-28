В России назвали самые необычные вакансии

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список самых необычных вакансий в России в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

В списке оказался, например, волочильщик проволоки. Вакансия открыта в Нижнем Новгороде, соискатель должен будет проводить калибровку металла, протягивая его через матрицу. На Сахалине ищут «дисциплинированного, коммуникабельного и стрессоустойчивого матроса», причем на вакансию подойдет и человек без опыта работы. Арт-студия во Владивостоке разыскивает костюмера: он должен уметь шить, знать современные фильмы и мультфильмы, а также помогать гостям с подбором образов.

Еще Воронежский океанариум ищет аквариумиста с любовью к подводному миру. Он должен будет не только следить за аквариумами, но и ухаживать за рыбами. В Нижнекамске же требуется корневщик, который будет мыть и чистить овощи.

Ранее стало известно, что более 70 процентов россиян сталкивались с ложью работодателей в вакансиях при поиске работы. В большинстве случаев некорректной оказывалась информация о зарплате и должностных обязанностях. Также соискатели рассказывали о лжи об условиях труда, карьерных перспективах и рабочем графике.

Недавний опрос сервиса Superjob показал, что большинство россиян сталкивались с неудачами на работе. Доля людей, имевших провалы на работе, составила 76 процентов, причем о промахах чаще рассказывали мужчины, чем женщины.