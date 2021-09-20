В Самаре восстановят городскую хоральную синагогу на улице Садовая. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

30 сентября в честь этого события торжественно заложат камень. На мероприятии будут присутствовать главный раввин России Берл Лазар, представители областного правительства и самарской еврейской общины.

Проект реставрационных работ был утвержден в этом году. Синагоге, которая является объектом культурного наследия, собираются вернуть исторически облик, а земельный участок, находящийся в собственности еврейской общины, обещают благоустроить.

Синагогу возводили в городе с 1904 по 1908 годы в связи с ростом еврейского населения в Самаре. Над ней работал архитектор Зельман Клейнерман. После революции это здание стало Домом культуры имени III Интернационала, а потом там разместили хлебозавод областного территориального объединения макаронных и хлебопекарных предприятий.

В 1994 году синагогу вернули еврейской общине, и 20 лет спустя началась ее реставрация. Тогда работы были приостановлены из-за нехватки финансирования. Аналогичная ситуация повторилась и в 2008 году.