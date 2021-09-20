Башкирский ансамбль народного танца выступит в Бельгии

Башкирский ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова 22 сентября выступит в столице Бельгии — Брюсселе. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Сообщается, что в Брюсселе башкирский коллектив представит программу, в которую войдет золотой фонд наследия Гаскарова: лирический танец «Семь девушек», горно-башкирский танец «Гульназира», «Загида», а также знаменитые танцы, поставленные современными постановщиками: «Медный каблук», «Песнь табунщика» Рифа Габитова, «Семь родов» Раиса Низаметдинова, «Бурзяночки» Хашима Мустаева, русский танец «Калинка» Алексея Шишкина.

Выступление ансамбля пройдет в рамках проекта «Русские сезоны». Организаторами мероприятия выступили Российский центр науки и культуры в Брюсселе и министерство культуры Российской Федерации.

«Русские сезоны» — глобальный фестиваль, в рамках которого на протяжении года в одной из стран публике презентуется богатство, самобытность и масштаб культуры России. Так, в 2017 году гастроли русского искусства проходили в Японии, в 2018 — в Италии, в 2019 — в Германии, в 2020-2021 — мероприятие запланировано к показам на площадках Франции, Бельгии и Люксембурга.

Ранее в сентябре стало известно о том, что представившая Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» певица Manizha (Манижа Сангин) назначена хэдлайнером фестиваля новой этнической культуры «Итиль», который пройдет в Казани 25 и 26 сентября.