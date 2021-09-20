Певица Manizha станет хэдлайнером фестиваля «Итиль» в Казани

Представившая Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» певица Manizha (Манижа Сангин) назначена хэдлайнером фестиваля новой этнической культуры «Итиль», который пройдет в Казани 25 и 26 сентября. Об этом рассказала замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова, ее слова передает информационное агентство «Татар Информ».

Выступая в ходе аппаратного совещания в мэрии, Сагитова отметила, что в будущем фестиваль должен стать ежегодной площадкой для культурного диалога и обмена опытом между жителями соседствующих регионов. Она напомнила, что Итиль — тюркское название Волги, историческое название ее нижнего течения.

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Готовясь к двухдневному фестивалю, организаторы подготовили для гостей и жителей города насыщенную программу, включающую театральные представления, перфомансы, а также необычные музыкальные выступления. В частности, тех, кто заглянет на фестиваль, ожидает знакомство с татарским синтипопом, удмуртским гранжем и чувашским джазом. Радовать своим творчеством будут талантливые исполнители с разных уголков страны.

Кроме того, гостям фестиваля предложат принять участие в различных мастер-классах и обзавестись сувенирами на ярмарке народов Поволжья, а также посетить фудкорт, где можно будет оценить национальную и адаптированную кухню.

Сагитова добавила, что за несколько дней до фестиваля на территории Центра семьи «Казан» будет открыта выставка-инсталляция художника Андрея Люблинского «Дружба народов», в рамках которой будет представлено 15 изображающих представителей разных народов скульптур, выполненных автором в стилистике восьмибитных игр. «Инсталляцию установят в акватории Казанки, а в конце фестиваля мы зажжем ее, тем самым символически попрощаемся с летом», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Челябинске пройдет уникальный музыкальный фестиваль «Джаз на большом органе». Уточнялось, что мероприятие стартует 21 сентября и завершится 24-го. Фестиваль проводится уже в восьмой раз. В нем примут участие как российские музыканты, так и зарубежные гости.