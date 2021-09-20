В Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»

В Челябинске 21 сентября стартует восьмой музыкальный фестиваль «Джаз на большом органе»

В Челябинске пройдет уникальный музыкальный фестиваль «Джаз на большом органе». Это единственный в мире фестиваль, «посвященный джазу во всем многообразии», сообщает Ural Press в понедельник, 20 сентября.

«Джаз на большом органе» начнется 21 сентября и завершится 24-го. Мероприятие проводится уже в восьмой раз. В нем примут участие как российские музыканты, так и зарубежные гости. В рамках фестиваля состоятся четыре концерта с 15 исполнителями, которые сыграют на девяти разных видах инструментов, в том числе на органе.

На мероприятии выступят музыканты из России, Израиля, Швеции и Индии.

Ранее в сентябре стало известно, что в Челябинске в 2021 году после двухлетнего перерыва пройдет Ильменский фестиваль бардовской песни. Ранее мероприятие дважды отменяли из-за пандемии коронавируса.