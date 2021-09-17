На кинофестиваль «Золотой феникс» в Смоленске приедет Панкратов-Черный

На XIV кинофестиваль «Золотой феникс» в Смоленске приедет актер Панкратов-Черный

В Смоленске состоится XIV кинофестиваль «Золотой феникс». На закрытие мероприятия приедет народный артист России Александр Панкратов-Черный, сообщает газета «Никольское кольцо» в пятницу, 17 сентября.

Фестиваль пройдет с25-го по 29 сентября. Он закроется фильмом Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

В рамках конкурсной программы зрителям покажут такие фильмы, как «Капитан Голливуд» Евгения Татарова, «Маленький воин» Ильи Ермолова, «Судьба диверсанта» Дмитрия Астрахана, «Этика долга» Олега Болдера, «Африка» Дарьи Биневской, «Камень. Ножницы. Бумага» Татьяны Лютаевой и «Человек из Подольска» Семена Серзина. Также на фестиваля пройдет творческий вечер народного артиста России Валерия Баринова.

15 сентября стало известно, что в Анапе состоится XXX открытый кинофестиваль «Киношок». Он пройдет с 25 сентября по 2 октября.