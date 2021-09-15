В Анапе состоится фестиваль «Киношок»

В Анапе пройдет XXX открытый кинофестиваль «Киношок». Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

В рамках кинофестиваля будут представлены картины в пяти номинациях. За победу посоревнуются полнометражные фильмы, короткий метр, телевизионные ленты и детские картины, а также сценарии короткометражек.

Профессиональное жюри, в которое войдут режиссеры, сценаристы, кинооператоры и актеры, определит победителей в программах сценариев, а также полнометражных и короткометражных фильмов. Лучший детский фильм выберут подростки, их жюри возглавит белорусская актриса Светлана Суховей. Телевизионную ленту выберут путем зрительского голосования.

Также в рамках фестиваля пройдут экскурсии и творческие встречи, в том числе с музыкальным руководителем «Киношока» Александром Афанасьевым. Во внеконкурсой программе зрителям покажут ленты «Пальма», «Родные», «Бендер: начало», «Пара из будущего», «Батя» и «Чернобыль». «Киношок» пройдет с 25 сентября по 2 октября.