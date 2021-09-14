Голландская художница придумала творческие проекты в русских деревнях

Голландская художница реализовывает свои творческие проекты в деревнях Калужской и Тверской области. Об этом пишет «Аргументы и Факты Тверь».

Вапке Феенстра, художница из голландского Роттердама, с 2003 года ведет собственную некоммерческую организацию «Myvillages», которая занимается созданием творческих проектов в деревнях. В России Феенстра уже успела преобразовать деревню Звижи в Калужской области.

Так, голландка выяснила, что Звижи славятся культурой квашеной капусты — местные жители знают 25 рецептов приготовления этого блюда. Художница придумала, как сохранить древние традиции и идентичность деревни. Для этого девушка восстановила школьный огород при поддержке компании «Райк Цваан Россия», выпустила буклет «Квашеная капуста», и доработала окружающий ландшафт.

В настоящее время художница живет в Пушкино Тверской области и занимается преображением и созданием бренда для этого села. Так, вместе с местными жителями она восстанавливает сгоревшую мастерскую по производству гуслей. Кроме того, девушка уже записала аудиогиды по селу, придумала логотип места и планирует разработать большое граффити-карту Пушкино.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калуге появится канатная дорога через Оку. Так, объект появится в центральном районе города, его возведение планируют начать в 2022 году.