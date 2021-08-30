В Калуге появилась Аллея дружбы

К 650-летию Калуги на набережной Яченского водохранилища появилась символическая Аллея дружбы. Об этом сообщает городской портал «Калуга-Поиск».

Так, губернатор области Владислав Шапша высадил вместе с гостями города более сотни кустов сирени десяти разных сортов. Их вырастили в Белгородском государственном национальном исследовательском университете с применением современных технологий.

В акции приняли участие члены областного правительства, чиновники из других регионов и волонтеры. Отмечается, что набережную, которая пользуется популярностью среди местных жителей, благоустроят в рамках проекта «Жилье и городская среда». На ней появятся велодорожки, освещение и зеленые насаждения.

Ранее в августе известные шеф-повара России разработали для Калужской области фирменное меню. Они посетили более девяти региональных фермерских хозяйств, изучили историю области и в результате создали 20 оригинальных блюд и пять напитков. В качестве главных ингредиентов были выбраны мясо цесарки, картофель, форель, тыква, пастила, калужское тесто и пряник.