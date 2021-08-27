Известные шеф-повара создали фирменное меню для российского региона

Известные шеф-повара России в рамках гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021» разработали специальное фирменное меню для Калужской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

26 августа в Калуге прошла презентация эксклюзивных блюд. Авторы ресторанного меню, среди которых были Антон Сальников, Елена Баклашова, Рашид Рахманов и другие, посетили более девяти местных фермерских хозяйств и подробно изучили историю региона, чтобы понять особенности и менталитет его жителей.

В результате они создали 20 оригинальных блюд и пять напитков. В качестве главных ингредиентов были выбраны мясо цесарки, картофель, форель, тыква, пастила, калужское тесто и пряник. В меню вошли такие блюда, как окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом, рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной, калужское разнотравье и так далее.

Ранее жители Самарской области поставили сразу два пельменных рекорда. Первый принадлежит Марии Пипченко из села Угорье. Она слепила пельмень весом 0,01 грамма. Кроме того, за десять минут 18 человек — жителей Кинельского района, раскатали и слепили 573 отборных пельменя.