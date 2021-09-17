Ильменский фестиваль бардовской песни состоится после двухлетнего перерыва

В Челябинской области в 2021 году после двухлетнего перерыва пройдет Ильменский фестиваль бардовской песни. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на представителя фонда Олега Митяева Светлое прошлое Марию Гришину.

Фестиваль два года подряд отменяли из-за пандемии коронавируса. Недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о проведении мероприятия в ноябре. Местом для этого выбрали Челябинск.

Традиционно Ильменский фестиваль проходит на открытом воздухе в районе Миасса и посещение концертных площадок бесплатное. В этот раз будет выбран концертный зал. Гришина уточнила, что все подробности появятся в начале октября.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске стартовал фестиваль современного искусства, к нему подключили более 20 городских площадок. В мероприятии примут участие художники из России и Германии. Одной из тем фестиваля стало влияние пандемии COVID-19 на привычную людям реальность.