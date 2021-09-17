В Новосибирске стартовал фестиваль современного искусства

ТАСС: в Новосибирске с 17 по 19 сентября будет проходить фестиваль современного искусства

Художники из России и Германии представят свои проекты на фестивале современного искусства «48 часов Новосибирск», стартовавшем 17 сентября. Как уточняет ТАСС, культурное мероприятие, к проведению которого подключили более 20 площадок в Новосибирске, продлится до 19 сентября.

Куратор берлинской программы «48 часов Нойкельн» Нора Цендер заявила, что одной из тем фестиваля стало влияние пандемии COVID-19 на привычную людям реальность. По ее словам, немецкая сторона презентует работы восьми художников, а также арт-проекты, которые были созданы при совместной работе творцов из России и Германии.

Российская сторона, которую на фестивале представляют Гете-Институт в Новосибирске и Центр культуры «ЦК19», подготовила для гостей мероприятия выставочные проекты и инсталляции, перфомансы и музыкальную программу. Оценить творчество соотечественников можно будет на центральном рынке, а также в гостинице и парках города. Фестиваль завершится мини-конференцией, которая впервые будет проходить в Новосибирске при поддержке московского музея «Гараж» 20 и 21 сентября.

Ранее сообщалось, что с 24 по 25 сентября 2021 года в городе Алуште (Республика Крым) на базе ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский"» пройдет Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Уточнялось, что в рамках мероприятия будут проходить соревнования по 12 национальным и олимпийским видам спорта, а также показательные выступления спортсменов по популярным среди молодежи видам спорта и мастер-классы с участием известных спортсменов Северо-Кавказского федерального округа.