В Казани за лето благоустроили микрорайон

В Казани за лето 2021 года благоустроили микрорайон по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, в Советском районе города улучшили условия дворовых территорий домов номер 120, 122, 124, 126а и 128 на проспекте Победы, в которых в общей сложности проживают около 12 тысяч человек.

Согласно материалу, в ходе работ заменили и отремонтированы около двух километров тепловых сетей, уложили новый асфальт, обустроили детские площадки и зоны отдыха, а также установили 68 опор освещения со светодиодными светильниками. Вдобавок были оборудованы новые парковочные места.

Помимо того, во дворах посадили 95 новых саженцев, установили новую контейнерную площадку для раздельного сбора мусора. Кроме того, на деньги спонсоров обновили сквер «Звездный».

Всего в программу «Наш двор» вошли 227 дворовых территорий 430 домов. Отмечается, что изменения затронут порядка 110 тысяч жителей города. Всего на благоустройство выделили 2,3 миллиарда рублей.

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра появился Сад трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.