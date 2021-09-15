В Чечне создадут парк с фуд-кортами и спортивными площадками

В чеченском городе Аргун построят многофункциональный парк. Об этом сообщает ТАСС.

Парк площадью более 11 тысяч квадратных метров появится в 2022 году. Он будет создан на средства гранта Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды.

Как рассказала начальница отдела приоритетных проектов Минстроя и ЖКХ республики Фатима Шамсудинова, территорию будут строить с учетом пожеланий местных жителей. Их обещают привлечь на всех этапах реализации проекта. Уже сейчас известно, что для них в парке оборудуют фуд-корты, спортивные и детские площадки, фотозоны, места для водных прогулок. На реализацию проекта из будет направлено 80 милионов рублей, пояснила Шамсудинова.

Ранее стало известно, что главные туристические маршруты семи кавказских регионов благоустроят в едином стиле. Популярные достопримечательности Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Ставропольского края оформят в соответствии с современными трендами архитектуры и дизайна. Там появятся смотровые площадки, удобная навигация и точки общественного питания.