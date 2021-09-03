На Кавказе благоустроят популярные туристические маршруты

Главные туристические маршруты семи кавказских регионов благоустроят в едином стиле. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда «ПосетиКавказ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, популярные достопримечательности Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Ставропольского края оформят в соответствии с современными трендами архитектуры и дизайна. Там появятся смотровые площадки, удобная навигация и точки общественного питания.

Отмечается, что благоустройство совместит традиции и культуру с современным уровнем комфорта и технологий. Несмотря на единую концепцию, для каждого региона создадут уникальный дизайн-код.

«Путешественники уже едут к эффектным локациям Северного Кавказа, но чтобы предлагать качественный туристический продукт, только гор и впечатляющих видов уже недостаточно», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в августе стало известно, что в Дагестане разработают новые маршруты в сфере промышленного туризма. По предварительным данным, путешественники смогут посетить Чиркейскую ГЭС, Кизлярский коньячный завод, «Дербентский завод игристых вин» и международный аэропорт Махачкалы. По прогнозам экспертов, турпоток на предприятия достигнет 100 тысяч человек в год.