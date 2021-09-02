Россиянам предложили туристический железнодорожный маршрут по Приволжью

Россиянам предложили проехаться по приволжским городам на туристическом поезде. Об этом сообщается в пресс-релизе АО «Федеральная пассажирская компания», поступившем в редакцию Ленты.ру.

Так, в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» запускаются экскурсионные железнодорожные маршруты из Пензы и Саранска в Казань и Чебоксары.

Первый поезд отправится в пятницу, 24 сентября, из Пензы и вечером того же дня прибудет в Саранск. Следующим утром туристы приедут в столицу Татарстана. Отправление обратно запланировано в этот же вечер. В пресс-службе отметили, что вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами и розетками.

В стоимость тура также входит экскурсионная программа «Здравствуй, Казань!», трехразовое питание и билеты на достопримечательности.

Другой маршрут предлагает совершить путешествие выходного дня в столицу Чувашской Республики. С 24 по 26 сентября туристы посетят Чебоксарский залив, Национальный музей и шоу танцующих тракторов. Поездка организована в формате «все включено».

Ранее в августе стало известно, что в Воронежский биосферный заповедник направят экскурсионные поезда. Их запустят по Юго-восточной железной дороге — они будут проходить по этому маршруту каждое воскресенье. Уточняется, что во время экскурсии туристы смогут увидеть единственный в стране бобровый питомник.

