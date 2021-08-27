Между Назранью и Минводами запустят ежедневные «Ласточки»

Cкоростной поезд «Ласточка» запустят между Назранью и Минводами с 7 сентября

С 7 сентября между ингушской Назранью и ставропольскими Минеральными Водами начнет ходить скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе СКЖД, новые дневные поезда помогут сделать сообщение комфортнее и быстрее. Время в пути составит 2,5 часа, сейчас поезда ездят между городами 4 часа.

Первая поездка состоится 7 сентября в 8:20. «Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на „Ласточки“ сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска», — отметили в пресс-службе.

Пятивагонные составы будут оборудованы розетками, экологически чистыми туалетными комнатами, площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, светодиодным освещением. Кроме того, поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.