Названы самые нежеланные направления для путешествий у россиян осенью

Африканские страны названы самым нежеланным направлением у россиян для зарубежных поездок предстоящей осенью. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на такие страны, как Гвинея, Экваториальная Гвинея, Мавритания, Зимбабве, Нигерия, Мали, Уганда приходится по четыре авиабилета из 10 тысяч забронированных. Кроме того, отмечается низкий спрос на полеты в Сальвадор, Парагвай и Ливан.

При этом есть страны, куда россияне активно ищут авиабилеты, но не покупают их. Как правило, это ранее популярные туристические направления, которые сейчас недоступны из-за пандемии. Самый маленький процент бронирований по отношению к количеству поисковых запросов у Франции — 0,006 процента.

На втором месте разместились Китай и Тайланд, куда процент бронирований составил по 0,01. Далее идут Индонезия, Италия, США, Куба и Испания — по 0,02 процента. В топ-10 также вошли Япония и Доминиканская Республика.

Ранее в августе стало известно, что самым подешевевшим направлением для путешествий по России стал Ярославль — средняя стоимость перевозки снизилась на 57 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,3 тысячи рублей. Также наблюдается падение цен на билеты в Курган и Калугу.